Obras de esgotamento sanitário em Mafra chegam a 65% do previsto para 2022

Compartilhar no Facebook

As obras de esgotamento sanitário continuam acontecendo em Mafra, já tendo sido executado 65% do previsto para este ano, cuja meta é dar continuidade à s obras com a conclusão das redes de coleta referentes a área da bacia 4 e a construção da Estação de Tratamento de Esgoto Compacta – ETE.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O reinício das obras de esgotamento sanitário aconteceram em fevereiro deste ano, depois de estarem paralisadas por cerca de 4 anos. A ação foi resultante do esforço entre o Executivo Municipal e a CASAN.

A empresa responsável pela retomada das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Mafra é a Construtora CFO Ltda.

Veja onde estão acontecendo as obras de esgotamento

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -