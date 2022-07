Obras de esgotamento sanitário em Mafra recomeçam na Avenida Severiano Maia

Compartilhar no Facebook

As obras de esgotamento sanitário voltaram a acontecer na Avenida Cel. José Severiano Maia, após paralisação devido ao Festival de Inverno. A via, que é um dos acessos principais da cidade, está recebendo ainda revitalização dos canteiros centrais, paisagismo e já teve a iluminação antiga trocada por de LED. Também a rua Vitorino Bacelar está recebendo as obras de esgotamento, que continuam ainda neste mês na rua Marechal Floriano Peixoto.

Os trabalhos estão provocando alguns transtornos no trânsito, para os quais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente solicita paciência e atenção aos motoristas e transeuntes.

O Prefeito Emerson Maas esteve acompanhando as obras na avenida e pediu a compreensão dos moradores. “São obras importantes para a vida dos moradores, por isso pedimos paciência aos que se utilizam da via. Estamos trabalhando para proporcionar melhoria da qualidade de vida da população mafrense”, afirmou.

Frente de serviço Logradouro Dias úteis de trabalho Início Término R. Marechal Floriano Peixoto 7 01/07/22 08/07/22 R. Marechal Floriano Peixoto -travessia 2 08/07/22 10/07/22 R. Marechal Floriano Peixoto 3 10/07/22 12/07/22 Cel José Severiano Maia 10 14/07/22 25/07/22 Cel José Severiano Maia 6 25/07/22 31/07/22 Equipe 02 Cel José Severiano Maia 10 26/06/22 06/07/22 Rua Gabriel Dequech 5 08/07/22 13/07/22 Rua Felipe Schmidt 1 15/07/22 16/07/22 Praça Hercílio Luz 2 18/07/22 20/07/22 R. Vitorino Bacelar – LD 7 22/07/22 29/07/22 Equipe 03 R. Manoel Severiano Maia 2 * * O cronograma de repavimentação será feito de acordo com as condições meteorológicas do dia R. Tiradentes 2 * R.1º de Maio – 1º de Maio 2 * R. 7 de Setembro até OS 1203 2 * R. 7 de Setembro 2 * R. Marechal Floriano Peixoto – LE 2 * R. Marechal Floriano Peixoto – LE 2 * R. Marechal Floriano Peixoto – LE 2 * R. Marechal Floriano Peixoto – LD 2 *