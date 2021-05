Obras de esgotamento sanitário serão retomadas em Mafra

Após busca contínua de soluções com autoridades estaduais e federais e incessantes reuniões realizadas pelo prefeito Emerson Maas com entidades ligadas ao saneamento básico, serão retomadas as obras de esgotamento sanitário no município. E na tarde de terça-feira, 27, o Executivo Municipal reuniu-se com a diretoria da CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) para definirem a continuidade dos serviços em Mafra, parados há quase quatro anos. Segundo o prefeito, esta ação é parte integrante das metas de seu governo quanto à infraestrutura urbana, qualidade de vida e saúde da população.

Situação atual

Para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário são necessárias execuções de diferentes obras como a da rede coletora que compreende 31.666m, sendo 14.456 (45%) já executada, emissários de recalque com 2.169m, 1500 ligações prediais, sendo 1.104 (74%) já executada, duas unidades de estações elevatórias e uma Estação de Tratamento de Esgoto Compacta – ETE – (vazão 20 litros por segundo). Vale destacar que duas estações elevatórias ficarão próximas ao rio da Lança, sendo uma no final da rua Jorge Lacerda, nas proximidades da Igreja Ucraniana e a outra no final da rua Maria do Espírito Santo. Já a estação de tratamento será instalada às margens do rio Negro.

De acordo com o relatório apresentado pela CASAN, 32% das obras já foram executadas, até agosto de 2017.

Neste primeiro momento será dada continuidade às obras com a conclusão das redes de coleta referentes à área da bacia 4 e a construção da ETE. A previsão é que o início seja em julho deste ano.

Investimentos

Os recursos são oriundos do Orçamento Geral da União (OGU) 68% e contrapartida da CASAN 32%. O investimento previsto foi de R$ 16.526.675,00, sendo que foi já realizado R$ 4.005.736,26. E a execução da obra tem prazo até janeiro de 2023. “Municípios que investem em saneamento básico, investem na saúde da população”, lembrou o prefeito.

Participaram da reunião a vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira, o secretário municipal de obras e serviços públicos e interino de meio ambiente e desenvolvimento urbano, Luiz Vidal da Silva Junior, a gerente de meio ambiente da prefeitura, Elisangela de Lima e os representantes da CASAN, Roberta Maas dos Anjos – diretora-presidente, Allyson Alberto Mazzarin- procurador, Ivan Gabriel Coutin – diretor financeiro, Rangel Barbosa – engenheiro sanitarista e ambiental, Mateus Eurico Viana – gerente operacional e Honório Fragoso- chefe da agência.