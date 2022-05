Obras do esgotamento sanitário seguem em Maio

Compartilhar no Facebook

As obras do sistema de esgotamento sanitário em Mafra estão tendo sequencia no mês de Maio. A Prefeitura de Mafra e a CFO, empresa responsável pelos trabalhos solicitam toda atenção dos motoristas, orientando para que busquem rotas alternativas.

Da mesma forma solicitam paciência à população moradora das ruas onde as obras estão sendo realizadas. “As obras estão acontecendo para a melhoria da qualidade de vida da população mafrense. Sabemos dos transtornos que elas causam, mas são necessárias para um benefício permanente”, declararam.Â

Cronograma das obras

Cronograma das obras

Frente de Serviço Logradouro Descrição Início Término Equipe 1 Rua Quintino Bocaiúva 03/05/22 06/05/22 Rua Pereira Oliveira Interlig 1132 06/05/22 10/05/22 Rua Marechal Floriano Peixoto – LD Lado Direito 10/05/22 13/05/22 Rua Marechal Floriano Peixoto – LE Lado Esquerdo 14/05/22 18/05/22 Rua José Severiano Maia – LD – até travessia Lado Direito até travessia 18/05/22 23/05/22 Rua José Severiano Maia – até travessia Lado Esquerdo 24/05/22 26/05/22 Travessia José Severiano Maia Travessia 27/05/22 30/05/22 Equipe 2 Rua São João Maria – até Rua Jovino Lima + Travessia Lado Direito da via 06/05/22 13/05/22 Rua Don Pedro II Até os 4210 14/05/22 19/05/22 Rua José Severiano Maia – até Duque de Caxias Lado Esquerdo da vida 20/05/22 25/05/22 Rua Duque de Caxias + travessia José Severiano – até interlig osc 305 travessia José Severiano – até osc 305 26/05/22 30/05/22 Rua José Severiano Maia – até Duque de Caxias – osc 4211 Lado Direito da via 31/05/22 02/06/22 Equipe 3 Rua São João Maria – lado esquerdo – até osc221 Lado Esquerdo até osc 221 06/05/22 10/05/22 Rua São João Maria – lado Direito – até osc 221- sentido contrário os 1227 Ponte seca + travessia de rua 07/05/22 10/05/22 Rua São João Maria – lado Direito – até osc 1228 Ponte seca +travessia de rua 11/05/22 13/05/22 Rua São João Maria – lado esquerdo – até osc221 – sentido contrário os 1226 Ponte seca +travessias 14/05/22 23/05/22 Rua Brasílio C. de Oliveira – ponte seca até osc 212 Ponte seca interlig na osc 212 24/05/22 25/05/22 Rua Campos Salles- até Marechal Floriano Peixoto – Lado Direito Lado direito recebe os 1222 26/05/22 31/05/22 Equipe 4 Rua Castro Alves – até Rua Euclides da Cunha Repavimentação O cronograma de repavimentação será feito de acordo com as condições meteorológicas do dia Rua Governador Jorge Lacerda Rua Euclides da Cunha – até Castro Alves Rua Manoel Severiano Maia Rua Tiradentes Rua 1º de Maio – Primeiro de Maio Rua 7 de Setembro até os 1203 Rua 7 de Setembro

