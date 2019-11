Obras na Felipe Schmidt alteram trajeto dos ônibus da Santa Clara

Em virtude das obras de microrrevestimento asfáltico na Rua Felipe Schmidt, a Prefeitura de Mafra informa que houve mudança temporária no trajeto das linhas dos ônibus da Viação Santa Clara que percorrem esta via. No momento, os ônibus não entram na Felipe Schmidt, permanecendo na Avenida Prefeito Frederico Heyse até a Praça Lauro Müller e em seguida viram na Avenida Tenente Ary Rauen. A partir daí o trajeto permanece o mesmo. Vale destacar que há dois pontos de ônibus, sendo um em frente ao Supermercado Condor e outro no antigo terminal rodoviário, próximo à Praça Lauro Müller. Este desvio é por tempo limitado até a liberação da via.

Mais informa̵̤es podem ser obtidas na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Mafra, que fica na sede administrativa da Prefeitura РAv. Prefeito Frederico Heyse, 1386, Alto de Mafra Рtelefone: 47 3641-4016.