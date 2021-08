Obras serão retomadas na próxima semana na Rua Tabelião José Juraszek

Após a Prefeitura de Mafra obter a licença ambiental, as obras na Rua Tabelião José Juraszek na Vila Nova serão retomadas a partir da próxima semana, no dia 17.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a empresa vencedora da licitação – Concorrência Pública número: 002/2020 – vai atuar em duas frentes de trabalho, sendo uma no corte de vegetação para construção de galerias e outra na execução da sub-base do pavimento. A extensão da obra é 589 metros, o valor licitado foi de R$ 1.369.693,14 e a empresa tem prazo para conclusão até o final deste ano.

Para o prefeito Emerson Maas, as obras de pavimentação e infraestrutura visam à melhoria da mobilidade urbana, conferindo fluidez do trânsito e segurança aos motoristas e pedestres. “Mais ruas irão receber algum tipo de benfeitoria. Contamos com a nossa Ouvidoria Municipal que é o canal direto no qual o munícipe também pode, entre outros serviços, solicitar reparos ou serviços no seu bairro ou localidade”, explicou.

A prefeitura segue o planejamento de trabalho, executando serviços na zona urbana e rural da cidade. Protocolos de atendimentos e solicitações de munícipes contribuem para que a gestão direcione suas ações, com foco na resolução e implantação de novos e melhores serviços.

Solicitações

Para solicitação de serviços de infraestrutura urbana o munícipe pode entrar em contato com a Prefeitura de Mafra da seguinte forma:

– Comparecer presencialmente na sede administrativa, dirigir-se ao setor de protocolo, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas – Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Alto de Mafra – Telefone: 3641-4000.

– Comparecer presencialmente na sede administrativa, dirigir-se à Ouvidoria Municipal, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Ou entrar em contato via telefone: 3641-4067, email: ouvidoria@mafra.sc.gov.br ou no site da Prefeitura, link Ouvidoria.