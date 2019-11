Oficina levou reflexão e autoconhecimento aos alunos de musicoterapia no CAPS I

1 de 4

Os alunos do Grupo de Música do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I Casa Azul realizaram no mês de outubro a oficina intitulada “Você tem fome de quê?”. Tal atividade foi conduzida pelo educador musical Rodrigo Seidel, em conjunto com a naturóloga Helen Silva, e teve como objetivo promover uma reflexão sobre aspectos psicossociais, por meio da subjetividade humana, fazendo uso da expressão plástica e da linguagem sonora.

Com a atividade foi possível repensar a relação dos usuários com a comida e a forma de lidar com as emoções. Você tem fome de quê? Que tipo de fome você quer saciar? Esses foram alguns questionamentos levantados e discutidos em grupo. Assim como também foi discutido e refletido que cada um possui suas singularidades, mas todos têm com algo em comum: todos podem e precisam ingerir, digerir, metabolizar e converter algo em energia.

REFLEXÃO

Durante a realização da atividade os usuários puderam refletir a todo momento. Foi posta à tona a reflexão sobre problemas relacionados a distúrbios alimentares como a obesidade, anorexia e a bulimia, além de doenças causadas pela descompensação de fomes: ou come-se tudo, ou come-se nada; onde o prazer e a culpa estão ligados ao extremo, e a comida passa a ser usada como punição, negação, fuga ou recompensa.

Tratou-se também de outros tipos de fomes, como a fome da alma, que possui necessidades que precisam ser nutridas com tudo que faz o coração bater mais vivo:

amizade, carinho, amor, compreensão, afetividade, compartilhamento.

O resultado foi a expressão, por meio da pintura, de suas fomes e anseios a partir das reflexões colocadas pelos profissionais e pela apreciação da música “Comida” da Banda Titãs. Os trabalhos estão expostos na sala de atividades do CAPS I Casa Azul.