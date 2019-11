Oficinas culturais vão encerrar atividades com jantar festivo e atrações

Associação dos Amigos da Cultura Mafrense, em parceria com a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura/Departamento de Cultura, contou com a participação de cerca de 300 alunos nas oficinas culturais e já prepara agenda de cursos para 2020

Os alunos e professores participantes das oficinas culturais de música (violão, teclado e acordeom), pintura em tela e tecido, dança, corte e costura, fuxico, fios (tricô, crochê e bordado) e patchwork oferecidas pela Associação dos Amigos da Cultura Mafrense em parceria com a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura/Departamento de Cultura, vão encerrar o ano com um jantar festivo, a partir das 19 horas, no dia 07 de dezembro no recanto Padre Francisco Hable. O jantar por adesão é aberto ao público, ao custo de R$ 35,00 (adultos) e R$ 15,00 (crianças de 7 a 12 anos). Convites podem ser adquiridos antecipadamente na Casa da Cultura com professores e alunos.

ATRAÇÕES

Na ocasião haverá apresentações de música e dança realizadas pelos alunos, exposição de trabalhos e desfile das peças produzidas na oficina de corte e costura. Para a vice-presidente da Associação, Bernadete Villa Lobos Drapala, este ano foi ótima a participação dos alunos. “Foi um sucesso e o jantar vai encerrar o ano letivo de 2019. Espero que em 2020 haja mais participação tanto de crianças quanto de adultos em todas as oficinas”, disse. Bernadete revelou ainda que estão em estudo novos cursos para serem oferecidos à população.

E para quem já está planejando participar de alguma oficina, as matrículas abrem na segunda quinzena de janeiro. No momento, segundo a vice-presidente, a agenda está sendo elaborada para posterior divulgação.

Serviço:

Jantar de encerramento das oficinas culturais

Data: 07 de dezembro – sábado

Horário: a partir das 19 horas

Local: Recanto Padre Francisco Hable

Convite: R$ 35,00 e R$ 15,00

Aquisição: com professores e alunos das oficinas na Casa da Cultura

Informações: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura/Departamento de Cultura – rua Felipe Schmidt, 494. Telefones: 3642-1880 e 3642-0488.