Oficinas promovem aprendizagem, confraternização e melhoria da qualidade de vida em Mafra

A Assistência Social de Mafra vem atuando em diversas atividades, por meio de oficinas destinadas aos públicos atendidos. Os meses de março foram extremamente produtivos, conforme explicações da Secretária Danielle Kondlatsch. “Estamos conseguindo atender as diversas faixas etárias, desde crianças, jovens e adolescentes a ainda idosos, o que é muito gratificante, por proporcionamos momentos de alegria e aprendizagem”, afirmou.

Idosos

Por meio do Centro de Convivência do Idoso – CCI, a secretaria ofereceu aos idosos a “Oficina de Atividades”, com a finalidade de auxiliar na coordenação motora, socialização, autoconfiança – bem como diminuir a solidão, estimulando a cooperação e a responsabilidade da atividade em grupo, possibilitando ainda o exercício de memória, a concentração e a atenção. “Objetivamos promover, a constante melhoria de qualidade de vida”, explicou Kondlatsch. A oficina contou com o auxílio da voluntária Analita Vieira Jednoralski e a participação de 35 mulheres.

Amadev

Ainda por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV a Secretaria ofereceu durante a semana que antecedeu a Páscoa, atividades que visaram aproveitar a data comemorativa disseminando valores como fraternidade, solidariedade, empatia e comprometimento, entre outros. O destaque foi a Oficina de Confecção de Chocolates, realizada na Associação Mafrense de Deficientes Visuais.

Crianças

Em abril, a Secretaria de Assistência Social realizou o encerramento dos grupos de crianças e adolescentes e familiares atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. O evento contou com diversas atividades como oficinas de artesanato, oficina de balões, oficina de confecções de chocolate, pinturas de rosto e outras recreativas. O encerramento foi com carreata pelas ruas do município. As ações foram realizadas na sede dos Bombeiros Comunitários de Mafra.