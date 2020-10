Oito candidaturas já foram indeferidas em Mafra

Atendendo ao pedido do MPE (Ministério Público Eleitoral), a Justiça Eleitoral de Mafra indeferiu nos últimos dias, 5 candidaturas ao cargo de vereador em Mafra. Entre os motivos alegados pelo Ministério Público Eleitoral, são citados documentos obrigatórios para registro de candidaturas.

Tiveram seus nomes indeferidos os seguintes candidatos: Elcio José Peters (Elcio do Hospital) PSL, João Altmann PT, Professor Arlindo Costa PT, Luan André de Oliveira do Republicanos, Mauricio Auerswaldt (Maurício do Bar) do Patriotas, Paulinho Dutra do DEM, Sergio do Rocio Carvalho (Pelé) do PP e Silmara Aparecida Mendes do PT.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os quatro candidatos a vereador que renunciaram até o momento foram: Solange Maria Silveira Guindani (Pastora Solange) do Patriotas, Marcos Antonio Luciano (Marcos Choco) do PSDB, Luis Eduardo de Lima Reusing do Podemos, e Kátia Aparecida Batista de Costa Haubert do PSD.

Já o candidato ex-prefeito de Mafra, Paulinho Dutra, que teve as contas rejeitadas quando foi prefeito temporário em Mafra em 2012, na edição do último sábado (17/10) deste jornal, contestou a reprovação de suas contas pela Câmara de Mafra e recorreu da sentença no TRE em Florianópolis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -