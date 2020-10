Ex-prefeito de Mafra tem candidatura a vereador indeferida pela Justiça Eleitoral

Na terça-feira (13) o ex-prefeito Paulinho Dutra teve sua candidatura a vereador indeferida pela Justiça Eleitoral. A decisão seguiu um pedido do Ministério Público Eleitoral que teve como base a rejeição das contas do ex-prefeito no ano de 2012.

O juiz eleitoral Rafael Salvan aceitou o pedido do MPE que trouxe como justificativa para o pedido de indeferimento a rejeição das contas de quando Paulinho foi prefeito de Mafra pelo período 9 meses em 2012.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na sentença o juiz eleitoral apontou ser procedente o pedido do Ministério Público indeferindo o pedido de candidatura a vereador do Paulinho Dutra.

Paulinho recorreu da decisão junto Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.

Paulinho diz que já entrou com recurso em Florianópolis junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) a fim de manter sua candidatura, “Acredito que com certeza a decisão será revertida” disse Paulinho Dutra.

Ele contesta a impugnação dizendo que a decisão da Câmara foi política e não técnica, uma vez que, as contas de sua gestão tinham parecer do Tribunal de Contas do Estado favorável à ele, e que naquele ano de 2012 Mafra teve dois prefeitos e os vereadores entenderam que deveriam julgar o prefeito e não a gestão administrativa, fazendo desdobramento das contas, julgando a administração  de Jango e a dele, enquanto que o TCE fez o apanhado do ano todo sem separar as ações dos dois prefeitos que são distintas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Também segundo Paulinho, se os vereadores da época tivessem votado de forma técnica como deveriam, ou condenariam os dois prefeitos de 2012 ou aprovariam as contas dos dois, mas não foi o que ocorreu, a decisão dos vereadores foi politiqueira – diz Paulinho Dutra.