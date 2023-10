Orientações para o Dia de Finados 2023 em Mafra

Compartilhar no Facebook

O Dia de Finados está se aproximando e a Prefeitura de Mafra já está com a organização preparada para a visitação. Nos dia de Finados, 2 de novembro, e no dia 3, sexta-feira, o Cemitério Municipal estará aberto a partir das 7 horas com término as 19.

No Dia de Finados (dia 2) haverá missa ao ar livre nas dependências do Cemitério Municipal, com pároco da Igreja Nossa Senhora das Graças. Também haverá pastores das igrejas Assembleia de Deus e Testemunhas de Jeová.

Conforme explicações da administração municipal, o trânsito em frente ao cemitério estará parcialmente interrompido para o tráfego de veículos. E, como já é tradicional haverá barraquinhas montadas em frente ao cemitério vendendo flores e demais produtos.

Limpeza e reforma dos túmulos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano informa que a limpeza dos túmulos poderá ser feita até o dia 31 de outubro, terça-feira, das 7 às 19 horas. Reformas e construções são permitidas até o dia 27, sexta-feira. Lembrando que a entrada no cemitério será somente permitida para pedestres. O acesso em carro é permitido apenas para pessoas com deficiência – cadeirantes e com limitações de locomoção.

Transporte coletivo

Para quem utiliza o transporte coletivo, a Expresso Presidente informa como vão circular as linhas do transporte coletivo no feriado de 2 de novembro:

Linha Faxinal/Bom Jesus:

• Faxinal/Mafra – Saídas no Posto de Saúde: 06h30 – 08h30 – 11h30 – 13h30 – 17h30 – 19h30;

• Bom Jesus/Rio Negro – Saídas no Mig Atacarejo: 07h30 – 09h30 – 12h30 – 14h30 – 18h30 – 20h30.

Linha Jardim América/Vila Ivete:

• Saídas da Amola Flecha: 06h30 – 07h40 – 12h30;

• Saídas da Vista Alegre: 06h40 – 07h50 – 12h40 – 17h30 – 18h40;

• Saídas do Jardim América: 07h10 (sentido Amola Flecha) – 08h30 – 13h10 – 18h10 – 19h20 (sentido Amola Flecha)

Mais informações no escritório do Cemitério Municipal pelo telefone (47) 3642-2181.