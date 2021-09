Passeio ciclístico em Mafra reúne cerca de 200 participantes

O Festival da Primavera continuou no domingo, 26, com o Passeio Ciclístico que contou com a participação de cerca de 200 pessoas, entre jovens e adultos, muitos com suas bikes enfeitadas. A largada aconteceu da UnC até a Praça Ferroviário Miguel Bielecki, onde os atletas se dispersaram ou participaram das demais atividades preparadas.

Dentre as atividades na praça destacaram-se torneio de Tênis de Mesa, de Basquetebol, chute a gol e o concurso da bicicleta mais enfeitada, além da Feira das Flores, para venda de plantas, flores naturais e acessórios de jardinagem.

O Prefeito Emerson Maas fez a entrega das premiações e parabenizou os participantes. A Secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine E. Henning agradeceu os ciclistas que enfeitaram suas bicicletas, alegrando e embelezando ainda mais o evento.

A ação foi da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

