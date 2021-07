Passeio de Maria Fumaça: divulgado o trajeto Mafra à Lapa

O custo de ida é de R$ 68,00. O café regional na Lapa é opcional e custa R$ 30,00. O retorno é de transporte rodoviário ao custo de R$ 20,00. Ingressos pelo site www.abpfsul.com.br

Os passeios de Maria Fumaça, “Trem dos Tropeiros”, entre Lapa (PR) e Mafra (SC), que acontecerão nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro, em comemoração ao aniversário do Município de Mafra, terá um percurso de 43 quilômetros ligando as duas cidades, a bordo da Maria Fumaça Mallet 204.

Os passeios sairão de Mafra sempre às 14 horas, ao custo de R$ 68,00 por pessoa. Na chegada à Lapa, os turistas poderão tomar um café regional (opcional), ao custo de R$ 30,00 por pessoa e o retorno será por transporte rodoviário, ao custo de R$ 20,00 por pessoa. Em sentido contrário, a Maria Fumaça que sai da Lapa às 9 horas também custará R$ 68,00. Em Mafra os turistas procedentes da Lapa terão a opção de almoço, ao custo de R$ 26,00 e retorno por transporte rodoviário, ao custo de R$ 20,00.

Belas paisagens

O Trem dos Tropeiros é uma proposta de passeio que faz parte do plano de retomada do desenvolvimento e das potencialidades turísticas de Mafra e da Lapa. No caminho, Os turistas poderão desfrutar de belas paisagens rurais, túneis, pontilhões, das estações da Lavrinha e do Rio da Várzea, além da grande ponte sobre o rio Negro, que divide os estados do Paraná e Santa Catarina. A capacidade de público será reduzida a 50 por cento, de acordo com os decretos relativos à pandemia, vigentes à época do passeio.

Programação

Percursos do Passei Data Horário Custo da Maria Fumaça R$ Custo da refeição R$ opcional Custo do retorno R$ Mafra-Lapa 04/09 14 horas 68,00 30,00 (Café Regional) 20,00 Lapa-Mafra 05/09 9 horas 68,00 26,00 (almoço) 20,00 Mafra-Lapa 05/09 14 horas 68,00 30,00 (Café Regional) 20,00 Lapa-Mafra 06/09 9 horas 68,00 26,00 (almoço) 20,00 Mafra-Lapa 06/09 14 horas 68,00 30,00 (Café Regional) 20,00 Lapa-Mafra 07/09 9 horas 68,00 26,00 20,00 Mafra-Lapa 07/09 14 horas 68,00 30,00 (Café Regional) 20,00