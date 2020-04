Patrulha Covid-19 da Polícia Militar começou a atuar em Mafra e nas cidades da região

A Patrulha vai agir para auxiliar no cumprimento das medidas impostas pelo Governo de Santa Catarina para o combate ao coronavírus

Desde quinta-feira (16) a Patrulha Covid-19 da Guarnição Especial da Policia Militar de Mafra está trabalhando no município e nas outras cidades de atuação da corporação, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo.

A Patrulha vai agir para auxiliar no cumprimento das medidas impostas pelo Governo de Santa Catarina para o combate ao coronavírus.

Os policiais irão percorrer os municípios verificando o modo de trabalho dos estabelecimentos que estão autorizados a funcionar, em caso de constatada a irregularidade os proprietários ou responsáveis serão notificados a regularizar o problema no prazo de uma hora. Na insistência de não obedecer as orientações poderá sofrer sanções que podem ir até a interdição do local.

Em Mafra a PM disponibilizou dois números de telefone para dúvidas referentes a Covid-19, um para o período da manhã 3647-0111 e outro para o período da tarde 3647-0123, ambos recebem mensagens via WhatsApp.