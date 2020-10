Santa Catarina ganha destaque no cenário econômico com a terceira maior participação da Indústria no PIB (27%) e o segundo estado mais competitivo na Indústria, ficando atrás apenas de São Paulo. Conforme dados da RAIS e IBGE, o setor industrial catarinense destaca-se em primeiro lugar em pescados, madeira e no abate para indústrias de suíno e em segundo lugar no setor têxtil e vestuário, indústria naval e para o abate de frangos.

Os dados foram apresentados e analisados pelo Presidente da FIESC Mario Cezar de Aguiar e o doutor em economia e professor Pablo Bittencourt, durante a reunião da Diretoria da ACI de Mafra na última segunda-feira (28).

Além disso, destaca-se ainda que a região do planalto norte catarinense ocupa o 5º lugar com maior número de trabalhadores na indústria, com 32,2mil (dados atualizados em 2018) e o 13º lugar em exportações com US$ 242 milhões entre janeiro e agosto de 2020.

Neste mesmo período de oito meses, Santa Catarina também teve o balanço de exportação significativo. Aproximadamente 52% da exportação de suínos no Brasil tem origem em Santa Catarina. E este não é o único dado expressivo. Cerca de 72% das exportações de papel e cartão kraft e 74% dos motores elétricos são de Santa Catarina.

Grandes são os diferenciais catarinenses, mas, três deles foram enfatizados pelo presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar: a menor dependência do setor de extração, a maior inserção internacional e a diversificação produtiva.

Destaque para o varejo:

O doutor em economia Pablo Bittencourt destaca que em Santa Catarina pela primeira vez desde 2014 o varejo atingiu o índice mais alto, subindo de 78,00 para 100,90 em dois meses. Os dados são do IBGE e IPEADATA.