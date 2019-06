Polícia Militar de Mafra divulga vídeos da cheia do rio Negro

O Comando da Polícia Militar de Mafra disponibiliza a moradores, comerciantes e autoridades municipais o vídeo demonstrando o status do rio Negro ao atingir 9,40 metros na tarde desta segunda-feira e o impacto no trecho entre o Centro de Mafra e a Vila Solidariedade. O segundo vídeo evidencia o Rio da Lança e o impacto no trecho entre o Centro e a Vila Argentina. As filmagens colaboram para que a real situação seja evidenciada. Acompanhe aqui o nível do rio Negro.

