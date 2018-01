Saiba como está o nível do rio Negro

Compartilhar no Facebook

O jornalismo do Click Riomafra recebeu inúmeras mensagens demonstrando preocupação da população com relação ao nível do rio Negro.

De acordo com o monitoramento hidrológico da Copel, às 21h desta terça-feira (23) o nível do rio Negro registrado foi de 3,64 metros acima do seu leito normal, sendo considerado nível crítico 7,50 metros. Veja na imagem abaixo os últimos registros.

A chuva – típica de verão – deve continuar nos próximos dias, conforme mostra a previsão do tempo do site Clima Tempo.