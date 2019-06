Polícia Militar monitora áreas atingidas pelas cheias em Mafra

A Polícia Militar monitora e patrulha as áreas atingidas pelas cheias em Mafra, sendo que as 15h o monitoramento hidrológico da Copel registrou 8,402 m. Segundo a Defesa Civil, até agora 72 famílias foram desalojadas ou desabrigadas, sendo um total de 241 pessoas. São 48 crianças e 193 adultos. Destas 32 abrigadas no ginásio do CEMMA, 08 na Igreja Nossa Senhora Aparecida e 32 na casa de parentes. Percebeu-se que o nível baixou na Rua Uruguai e na Jorge Sabatke (passa veículo). No centro está no mesmo nível.

A previsão do tempo para este sábado, segundo dados da Epagri/Ciram, é de chuvas isoladas durante todo o dia e a noite. Mesma tendência para domingo. Na segunda-feira as condições são de céu encoberto com nuvens e possibilidade de chuvas fracas em alguns momentos do dia. Sol somente na terça-feira.