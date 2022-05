Polícia Militar prende suspeito de participação em homicídio em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar prendeu na manhã de segunda-feira, 16, um homem suspeito de participação num homicídio na Localidade de Moema, interior do município de Itaiópolis. O crime ocorreu numa residência onde acontecia uma festa de aniversário de crianças, por volta das 21h, na noite de domingo, 15.

Segundo testemunhas, cinco homens invadiram a residência e alvejaram a vítima com golpes de faca e tiros de espingarda fugindo em seguida num veículo Fiat/Uno. Ainda conforme relatos das testemunhas, o crime teria sido motivado por vingança, devido desavenças anteriores entre a vítima e os autores do homicídio.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os policiais tomaram conhecimento do fato através da Central de Emergência 190 de Mafra e ao chegarem no local, juntamente com o Corpo de Bombeiros, foi constatado o óbito da vítima de 29 anos, causado por dois tiros de espingarda e alguns golpes de faca.

Através de informações todos os suspeitos foram identificados. As guarnições realizaram diligências e, por volta das 4h de segunda-feira, um dos suspeitos, um homem de 26 anos, foi encontrado dormindo em sua residência, onde foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências legais.