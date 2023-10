Ponto Facultativo na Prefeitura de Mafra nesta sexta-feira (27)

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra informa que no dia 27 de outubro, sexta-feira, das 8 às 12 horas, haverá somente expediente interno nas repartições da administração pública municipal direta e indireta, exceto nos serviços essenciais. Das 13h30 às 17 horas será considerado ponto facultativo, salvo para aqueles consideradas serviços essenciais.

Esta determinação consta no Decreto n° 5.313, de 25 de outubro de 2023, que altera o expediente no dia 27, em virtude da capacitação e treinamento alusivo ao dia do servidor (comemorado em 28 de outubro).