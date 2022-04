População é convidada a colaborar com sugestões de propostas para a II Conferência Municipal de Saúde Mental

Evento será no dia 20 de abril, no Cedup, e tem como eixo principal “Fortalecer e Garantir Políticas Públicas: o SUS, o cuidado de Saúde Mental em Liberdade e o respeito aos Direitos Humanos”

A “II Conferência de Saúde Mental do município de Mafra-SC” acontece na próxima semana, dia 20, no CEDUP, a partir das 8 horas. Este ano, a Secretaria Municipal de Saúde, junto ao Conselho Municipal de Saúde, vão contar com a colaboração da comunidade, solicitando sua participação respondendo on-line questões relativas ao tema como cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania; gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental; política de saúde mental e os princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade; e impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia.

O objetivo da Conferência é propor diretrizes para a formulação da Política Nacional de Saúde Mental e o fortalecimento dos programas e ações de saúde mental para todo o território nacional tendo como eixo principal “Fortalecer e garantir Políticas Públicas: o SUS, o cuidado em saúde mental em liberdade e o respeito aos direitos humanos”.

Participação da comunidade

Visando principalmente a melhoria da saúde mental no município, o ato de responder o questionário, culminará em propostas para discussão e votação no dia da Conferência. Para colaborar com sugestões de propostas para o evento, acesse AQUI o questionário. Podem participar trabalhadores da saúde, das esferas governamentais, prestadores de serviço, usuário e comunidade. Presencialmente, no dia 20, cada segmento poderá ter sua representatividade paritária.

Sobre a Conferência

A II Conferência de Saúde Mental foi aprovada através da resolução nº 076 em reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde em 24 de março de 2022 e corresponde à etapa da V Conferência Nacional de Saúde Mental (V CNSM) convocada pela Resolução 652 de 14 de dezembro de 2020.

Mais informações podem ser obtidas na sede da Secretaria Municipal de Saúde que fica na Rua Gabriel Dequech, 212 – Centro. Telefone: 47 3645-3931.