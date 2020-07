População pode utilizar o Boletim de Ocorrências Online

O comando da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa), neste momento em que vemos dispararem os números de casos de pessoas infectadas com o coronavírus, solicita a população dos quatro municípios da sua área de atuação: Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo, para que em razão da necessidade de adoção de medidas com o objetivo de minimizar o potencial de contágio e transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), somente acionem a Polícia Militar através do telefone de emergência 190, ou através do aplicativo PMSC Cidadão, em situações que estejam de fato gerando naquele instante, risco a vida das pessoas.

Os boletins de ocorrência poderão ser efetuados pela internet, através do site oficial da Polícia Civil de Santa Catarina, no ícone Delegacia Virtual, ou através do link:

https://delegaciavirtual.sc.gov.br/inicio.aspx

Abaixo uma lista dos casos em que o Boletim pode ser feito diretamente pela internet:

Acidente de trânsito sem vítima;

Perda de documentos;

Perda de objetos;

Recuperação de documentos e/ou objetos;

Ameaça;

Calúnia;

Injúria;

Difamação;

Furto;

Roubo;

Dano causado por fenômenos da natureza;

Denúncia anônima;

Perturbação do trabalho/sossego alheios, etc.