Prefeito eleito Emerson Maas faz caminhada de agradecimento pela votação

Eleito com pouco mais de 23% dos votos com 6.638 votos, Emerson Maas, junto com a sua candidata a vice-prefeita Celina Dittrich, realizou uma caminhada na manhã do último sábado (21) na rua Felipe Schmidt, junto com os candidatos eleitos estava os vereadores eleitos pelo Podemos, equipe de campanha e demais candidatos a uma cadeira na Câmara.

A caminhada foi para agradecer os votos recebidos no dia da eleição, no último dia 15 (domingo).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante a caminhada que iniciou as 9:30h, foi até a praça Lauro Muller no alto de Mafra, Maas visitou o comércio e cumprimentou a população, onde escutou pedidos de ações para desenvolvimento econômico, social e da infraestrutura do município.

A todo o momento o prefeito eleito afirmava os compromissos – as promessas – do seu plano de governo, assegurando que fará um governo participativo escutando a população.

Encontro de eleitos

Emersson Maas e Vanderlei Peters, vereador reeleito com 625 votos, a segunda maior votação desta eleição, se encontraram durante o percurso e firmaram compromisso de trabalho para o desenvolvimento de Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vanderlei da Farmácia, como e conhecido, é um dos nomes cotados para a presidência da Câmara nesta nova legislatura.