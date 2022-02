Prefeito Emerson Maas busca em Florianópolis melhorias para a Saúde de Mafra

Compartilhar no Facebook

O prefeito de Mafra, Emerson Maas e o secretário municipal e Saúde, Plínio Saldanha reuniram-se em Florianópolis, com o secretário de estado da saúde, André Motta Ribeiro para apresentação projetos para incrementar as ações dessa área no município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Dentre os temas discutidos destacam-se novos postos de saúde para o CAIC e o Avencal São Sebastião. Outro ponto forte da visita foi a apresentação de projetos para novos e modernos equipamentos que serão de fundamental importância para a saúde de Mafra. Os projetos serão agora analisados pela equipe do estado.

Maas destacou que esses são apenas os primeiros passos de uma caminhada do executivo que já se anuncia próspera, para a transformação da saúde de Mafra, que, num futuro breve, poderá se elevar à referência estadual em outras especialidades.