Prefeito Maas apresenta ações em desenvolvimento e projetos em reunião da CDL

O Executivo mafrense participou na noite de terça-feira, 29, de reunião plenária na Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro – CDL, para apresentar os projetos a serem desenvolvidos no município e as ações já em desenvolvimento. O objetivo da reunião é a união dos associados e a integração com o município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Prefeito Emerson Maas esteve acompanhado dos secretários de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Leliz Ferreira; da Saúde, Plínio Saldanha e da Educação, Jamine Emmanuelle Henning.

Na ocasião o Prefeito falou sobre os principais serviços executados em 2021 e 2022 e sobre as obras atuais que estão acontecendo na cidade e interior de Mafra. Falou também das várias ações que vem implementando visando o desenvolvimento econômico do município.

Para o presidente da CDL, Luiz Carlos de Souza, “momentos assim estreitam o relacionamento com os órgãos públicos, aproximam as relações e diminuem o distanciamento entre município, comunidade e os associados”.

Educação

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretária de Educação apresentou as ações que está realizando neste ano, como a instalação de notebook e projetor de telões para todas as salas de aula do ensino fundamental; a instalação de aparelhos de ar condicionado também para todas as salas de aula; tecnologias como playtables e laboratórios de Ciências, distribuição de uniformes para todos os alunos da rede municipal e ainda entrega de equipamentos para melhora no funcionamento da escola, como máquinas de lavar, cilindros, batedeiras, geladeiras, freezers, armários e lavadoras de alta pressão.

Saúde

O Secretário de Saúde falou sobre vacinação, atendimento da UPA, Credenciamento de serviços e reformas das ESF’s.

Na vacinação explicou que o município está imunizando contra COVID 19, toda a população a partir dos 5 anos, com a primeira e segunda doses e dose de reforço. Quanto ao atendimento da UPA explicou que ela está aberta 24 horas por dia, com equipes reforçadas para atender todos os sintomáticos respiratórios com teste rápido e atendimento médico e remédios de graça entregues na hora.

Ao abordar o credenciamento de serviços disse que a Prefeitura de Mafra está fazendo o credenciamento de profissionais para execução de serviços clínicos especializados, visando diminuir o tempo de espera de exames e consultas. Abordou ainda as reformas de todas as ESF’s.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -