Prefeito Maas renova contrato de prestação de serviços com a Epagri para 2022

Compartilhar no Facebook

O Prefeito de Mafra, Emerson Maas assinou na manhã de segunda-feira, 24, o contrato de prestação de serviços com a Epagri, renovando para o ano de 2022 a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Esteve presente na ocasião, o Gerente Regional da Epagri para a Região do Planalto Norte, Daniel Uba e o Secretário Municipal de Agricultura, Leonardo Navarro Cotrim.

O Prefeito Emerson Maas considerou a importância desse contrato para os agricultores mafrenses, pois proporciona o acesso às novas tecnologias, à formas modernas de administração, bem como aos diversos programas das esferas federal e estadual. “Esse contrato é de extrema importância para o produtor local, uma vez que toda a assistência prestada pela Empresa visa a eficiência e profissionalização dos agricultores, bem como o aumento da renda e a diversificação da propriedade, o que vem ao encontro das metas da nossa administração, de trabalharmos a agricultura de forma empresarial.

Políticas Públicas

Conforme declarações de Daniel Uba, a Epagri é atualmente a grande executora das políticas públicas desenvolvidos pelos governos do Estado e do País. “Somente em 2021 foram atendidos cerca de 900 famílias mafrenses, através de programas dos governos federal e estadual, levando recursos diretamente para os produtores rurais do município”, declarou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em relação à Secretária de Agricultura, a Epagri é o principal parceiro na execução do plano estratégico desenvolvido pelo Executivo, que tem por objetivo fomentar os seguintes setores da agropecuária mafrense: bovinocultura de leite, olericultura, produção de mel e peixe, além da organização da propriedade, planejamento estratégico e agregação de valor.