Prefeitura de Mafra abre credenciamentos para prestadores de serviços de diversas especialidades da área da saúde

A Prefeitura Municipal de Mafra, em concordância com a Secretaria Municipal de Saúde, abriu 13 novos credenciamentos para prestadores de serviços de diversas especialidades. O objetivo é ampliar e aperfeiçoar a oferta de atendimentos especializados para a população, com a finalidade de melhorar e acelerar procedimentos, consultas, exames e demais serviços para os pacientes de Mafra atendidos no Sistema Único de Saúde (SUS).

Especialidades e serviços

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao todos estão abertos para a área da saúde 13 editais que preveem o credenciamento de profissionais e prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) para atuação em diversas áreas da saúde, desde realização de consultas médicas, terapêuticas e exames laboratoriais a atuação nos serviços de urgência/emergência e no Centro Especializado de Enfrentamento ao COVID-19.

Para o secretário de saúde de Mafra, Plínio Saldanha, a modalidade de contratação via credenciamento visa “uma melhor abrangência de atendimentos, de forma célere e eficaz para os munícipes”. Vale destacar que o credenciamento consiste em um sistema por meio do qual a Administração Pública convoca os interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchendo os requisitos necessários, credenciem-se junto ao órgão para executar determinada função quando ou se convocados.

Os editais de credenciamento podem ser acessados no site oficial da Prefeitura de Mafra www.mafra.sc.gov.br link Licitações. Ou clicando abaixo em cada um deles:

– Credenciamento 002/2021 – prestadores de serviços em consultas clínicas médicas na especialidade de neuropediatria;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Credenciamento 003/2021 – prestadores de serviços de consultas médicas especializadas, nas seguintes especialidades: ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica (clínico geral), oftalmologia, cardiologia, vascular, ortopedia, otorrinolaringologia, endocrinologia, nefrologia, dermatologia clínica, infectologia, psiquiatria e fonoaudióloga;

– Credenciamento 004/2021 – prestadores de serviço de atenção a pessoas com problemas decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas;

– Credenciamento 005/2021 – prestadores de serviço de instituição de acolhimento de idosos nas dependências grau I, II e III;

– Credenciamento 008/2021 – pessoa jurídica para prestação de serviços de profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e recepcionista para atuar nos serviços de urgência /emergência e no Centro Especializado de Enfrentamento ao COVID-19;

– Credenciamento 013/2021 – prestação de serviços de atendimentos fisioterapêuticos, para atuar junto às instalações da Secretaria de Saúde no Atendimento para Enfrentamento a COVID-19;

– Credenciamento 009/2021 – para contratação de instituições privadas com ou sem fins lucrativos de assistência à saúde, interessadas em prestar serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), para execução de procedimento clínico eletivo de média complexidade em serviço de Exames Laboratoriais de Citopatologia e Anatomia Patológica;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Credenciamento 011/2021 – prestadores de serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) para serviços de sessões de terapia, em atendimento multidisciplinar, para crianças acima de 06 anos (em idade escolar), com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com deficiência intelectual leve associada a outras comorbidades como paralisia cerebral, síndrome de down, ente outras, nas seguintes especialidades: Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia;

– Credenciamento 016/2019 – de prestador de serviço em procedimento clinico eletivo de atendimento ambulatorial/multiprofissional para pacientes com deficiência intelectual moderada e severa, autismo grau iii e atraso global no desenvolvimento para crianças até 06 anos;

– Credenciamento 012/2021 – para prestadores de serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) para prestação de serviços de consultas especializadas em Oncologia e Honorário médico – ato de coleta (Biópsia), conforme tabela de especificações e quantidades estimadas, aos pacientes do município de Mafra;

– Credenciamento 014/2021 – de Médicos para composição das Equipes Mínimas em Estratégias de Saúde da Família (ESF) no Município de Mafra, através da Secretaria Municipal de Saúde, contidos no presente edital, onde a Secretaria se responsabilizará em alocar cada profissional;

– Credenciamento 003/2020 – de prestadores de serviços em próteses dentárias total, parcial e reembasamento à quente, através da Secretaria Municipal da Saúde de Mafra, contidos no presente edital, a serem ofertados aos usuários da rede municipal de saúde por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

– Credenciamento 004/2020 – de prestadores de serviços especializados na área de saúde para fins de realização de exames laboratoriais de análises clínicas, ao preço tabela SUS, destinados aos usuários das unidades de saúde do município.

Mais informações na Secretaria Municipal de Saúde pelo telefone: 47 3645-3931 / 3642-7468.