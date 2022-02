Prefeitura de Mafra abre processo para contratação de entidade fechada de previdência complementar

Compartilhar no Facebook

Processo de Seleção nº 001/2022 pode se acessado no site oficial do município. Propostas devem ser encaminhadas via e-mail de 16 de fevereiro a 17 de março

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna público aos interessados a abertura do Processo de Seleção nº 001/2022, para contratação de EFPC (Entidades Fechadas de Previdência Complementar), com a finalidade de administração de Plano de Benefícios Previdenciários, estruturado na modalidade de contribuição definida, destinado aos servidores públicos de cargo efetivo da administração direta dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Mafra e de suas autarquias e fundações.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Quem pode participar

Poderão participar desta seleção as pessoas jurídicas que se enquadram no conceito de Entidade Fechada de Previdência Complementar que já administre ou que possa administrar planos de previdência para servidores públicos de cargo efetivo e que estejam devidamente autorizadas a funcionar como tal pelo respectivo órgão regulador, Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e categorizadas como em “situação normal” no CadPrevic.

Envio de propostas

As propostas e respectivos documentos deverão ser enviados para o e-mail previdenciacomplementar@mafra.sc.gov.br no período de 16 de fevereiro até 17 de março de 2022. Para acessar o edital completo clique AQUI.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -