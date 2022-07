Prefeitura de Mafra concluiu a instalação de mais uma ponte de concreto no interior

A Prefeitura de Mafra concluiu a instalação de mais uma ponte de concreto que beneficiará a população da Vila Souza e comunidades vizinhas. Este é o quarto kit de transposição em concreto instalado no interior do município. Foram destinados pela Defesa Civil do Estado, para substituição das pontes em madeiras deterioradas pela ação do tempo.

As cabeceiras foram feitas pela Secretaria Municipal de Obras, ao custo aproximado de R$ 40 mil e as plataformas – kits de transposição de obstáculos em concreto compostas por 4 pranchões – foram destinadas pela Defesa Civil do Estado, ao custo de R$ 118.640,60 cada. A nova ponte beneficiará famílias moradoras das localidades de Leonel, Vila Ruthes, Rio da Areia do Meio, Rio da Areia de Cima, Caçador, Bituva Papuã e Bituvinha, além da Vila Souza.

O Prefeito Emerson Maas agradeceu ao Governo e à Defesa Civil do Estado pelos kits destinados à Mafra. “Estamos evoluindo com planejamento e parceria do Estado para proporcionarmos benefícios para toda nossa população mafrense”, afirmou.

Defesa Civil

O coordenador regional da Defesa Civil, Clodoaldo Ribas dos Santos e o diretor de Defesa Civil de Mafra, Rafael Rumor acompanharam os trabalhos de colocação dos 4 pranchões, cada um pesando em média 14 mil quilos.

A instalação da nova ponte de concreto foi uma ação conjunta da Defesa Civil do Estado em parceria com a Defesa Civil do Município, com execução envolvendo as secretarias municipais de Obras e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.