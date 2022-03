Prefeitura de Mafra desenvolve programa Paradesporto de inclusão social

A inclusão social também no esporte é meta da Prefeitura de Mafra. Para tanto, iniciou por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/DME, o Projeto de Paradesporto. A intenção partiu do Prefeito Emerson Maas, com a finalidade de criar uma política pública que possa atender pessoas com algum tipo de necessidade especial na prática esportiva.

Nesse sentido, a Diretoria do Departamento Municipal de Esportes РDME esteve em Blumenau para conhecer o programa, APSBLU/PARADESPORTO BNU, que atende desde a forma̤̣o at̩ o rendimento do atleta.

O Programa está em desenvolvimento e deverá reunir algumas entidades que já atuam no processo de inclusão, mas de forma isolada. “Ideia é criar um programa único para que possamos reunir as ações e atender o maior número de pessoas com necessidades especiais nas mais diferentes modalidades”, explicou Carlos Roberto da Silva. O Programa está na fase de levantamento do número de pessoas com Deficiência (PCD) no município, com apoio das Secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação.

Exemplos já realizados em Mafra

O diretor do DME citou alguns exemplos que já vem sendo realizados em Mafra, como o 1° Festival de Verão de Esportes Individuais da UNC, realizado no ano passado, com disputas nas modalidades individuais. Lá foram Incluídas pessoas com deficiência na modalidade Atletismo, com a  participação de 30 crianças, incluindo alunos das redes municipal, estadual e particular. Outros exemplos citados foram: trabalho realizado pela Amadev, para pessoas com deficiência visual; pelo Pernas Solidárias, que participam das corridas organizadas na cidade e por algumas escolas que realizam algum tipo de atendimento, especialmente no atletismo.

