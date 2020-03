Prefeitura de Mafra divulga agenda dos encontros do Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis (API)

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove encontros do Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis (API), uma vez ao mês, no auditório da Amplanorte, com a proposta de dar apoio a pessoas enlutadas, que possuem um amor insuperável diante da dor irreparável. A reunião propõe aos participantes a partilha de um espaço-tempo em grupo, de vivências da dor da ausência e da busca de meios para superação. O grupo divulgou sua agenda de reuniões diurnas e noturnas. Não é necessário fazer inscrição ou encaminhamento médico, basta ir ao local no dia e horário marcado.

Reuniões Diurnas – 13h30 – quartas-feiras Reuniões Noturnas – 19 horas – quintas-feiras 08/04 26/03 13/05 21/05 10/06 23/07

Serviço:

Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis – API

Local: Auditório da Amplanorte – Rua Profª. Maria do Espírito Santo, 400, Centro, Mafra)

Informações: diretamente com o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde – NEPS, através e-mail: nepsmafra@gmail.com ou pelo telefone (47) 98436-4678.