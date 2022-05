Prefeitura de Mafra e SENAC promovem curso para Cuidador de Idosos

A Prefeitura de Mafra proporcionará por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social/Conselho Municipal do Idoso, em parceria com o SENAC, curso gratuito de Cuidador de Idosos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente no SENAC. As vagas serão priorizadas aos usuários do CRAS.

Para a inscrição o candidato deve ter cursado ensino fundamental completo e ter idade mínima de 18 anos. Para a matrícula é necessária a apresentação dos documentos pessoais e comprovante de escolaridade.

Período das aulas

As aulas do Curso de Cuidador de Idosos acontecerão no período de 26 de maio a 11 de novembro, nas quintas e sextas-feiras, das 19 às 22 horas. O curso é promovido com recursos do Fundo Municipal do Idoso.

O SENAC fica na Rua Felipe Schmidt, 809, no centro de Mafra. Informações pelos telefones (47) 32080130 E 98844-4438 ou pelo E-mail – mafra@sc.senac.br.

