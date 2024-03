Prefeitura de Mafra entrega trechos de pavimentação de três ruas no Espigão do Bugre

A Administração Municipal de Mafra entregou na última semana a pavimentação das ruas Alfaiate Henrique Liebel, Pion Pedro Liebel e Pion João Rank, todas na localidade de Espigão do Bugre. As obras foram executadas pela empresa Progresso Engenharia e constaram de drenagem, pavimentação e sinalização, com investimentos aproximados de R$ 1,5 milhões, de recursos próprios do município.

A solenidade aconteceu em frente à escola municipal Campo da Lança e contou com a presença de empresários locais, de membros do Executivo Municipal e da Associação de Moradores, além de vereadores e comunidade local.

Reivindicação antiga dos moradores

O prefeito Emerson Maas disse estar muito feliz em poder atender a esse pedido de pavimentação, que é uma reivindicação de mais de 10 anos dos moradores, feita pela AMAEC – que é a associação local. Salientou que não é tudo que a comunidade pediu, mas que a administração está atendendo um pouco em cada bairro, para que a cidade possa crescer de forma linear. Falou de histórico da pavimentação asfáltica de Mafra, no qual consta que, nos últimos 10 anos foram executados 10 km de asfalto, enquanto a atual gestão, já pavimentou 47 km em 3 anos e planeja chegar até o final de 2024, a 70 km de asfalto executado. “Pretendemos entregar muito mais asfalto para a população”.

Qualidade de vida

A vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira cumprimentou a comunidade pela conquista do asfalto e pelo projeto social da AMAEC, que abrangerá 120 crianças, “cujo mérito é, sem dúvida, da comunidade e da Associação”. Sobre o asfalto, Celina disse ficar muito feliz com a inauguração e destacou sua importância para os moradores, salientando os benefícios da pavimentação, que promove a qualidade de vida. Disse ainda que, apesar da cidade de Mafra estar muito aquém das demais cidades em relação a pavimentação asfática, “agora estamos modificando esse panorama”.

Dinheiro bem investido

O presidente da Associação dos Moradores do Campo da Lança, Ivo Augustin agradeceu ao Executivo municipal pelas obras entregues. “E uma imensa alegria estarmos aqui neste momento tão esperado desde 2012”, afirmou destacando que essa entrega é mérito de uma administração competente. “O dinheiro que está entrando está sendo bem investido”, declarou. Em nome da AMAEC, agradeceu à administração municipal poe esse “olhar pela comunidade”.

O presidente da Câmara Municipal, Vereador Sérgio Luiz Severino parabenizou ao Executivo pela obra inaugurada. “Sabemos que nossa cidade é carente em infraestrutura, mas estamos melhorando bastante. Com relação às obras só tenho ouvido bons comentários”, afirmou dizendo estar muito feliz em fazer parte da gestão, enquanto presidente da Câmara.