Prefeitura de Mafra homenageia servidoras públicas pelo Dia Internacional da Mulher

Na última quinta-feira (08), a Prefeitura de Mafra, por meio da Assessoria de Comunicação, prestou uma homenagem a todas as servidoras e demais mulheres que chegaram cedo à sede Administrativa. Com músicas que continham letras dedicadas à mulher, o grupo musical formado por servidores, recebeu a todas com muita alegria e mensagens positivas. A primeira-dama do município, Iara Bielecki, também esteve presente representando a importância que a mulher ocupa hoje no mercado de trabalho, tendo em vista que dos 1230 servidores públicos, 847 (mais 60%), são mulheres. O prefeito Wellington Bielecki, lembrando a data, parabenizou todas as mulheres, desejando que “todas as metas, propósitos, conquistas, objetivos e sonhos sejam alcançados e realizados”.

COMEÇANDO BEM O DIA

Com o objetivo de surpreender a todas, a organização do evento, conseguiu cumprir o planejado. “Elaboramos uma recepção calorosa para as nossas servidoras e demais munícipes, a fim homenageá-las pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Esperamos que esta ação tenha feito a diferença para cada uma neste dia”, explicou a organização.

A advogada da Prefeitura, Karin Von Linsingen, disse que a recepção foi maravilhosa e que ficou encantada. “Essa recepção trouxe felicidade, alegria e reconhecimento nesta data em que o mundo todo para pensar e se conscientizar”. Já a assessora da procuradoria, Taciane Gonschorowiski, comentou que se sentiu especial com a homenagem. “A gente já começa bem o dia. Foi uma surpresa e fiquei feliz com a recepção”.

Essa mesma reação aconteceu com a assistente de gabinete, Karine Martins e a estagiária do setor de Apoio Administrativo, Sarah Dutra Rodrigues. “Adoramos a mensagem e a surpresa. Foi tudo muito lindo e alegre”, disseram.

MÚSICAS PARA ELAS

A recepção com música só foi possível por causa da colaboração de servidores de diferentes setores, que se reuniram, ensaiaram e proporcionaram a homenagem. Dentre o repertório escolhido: Mulher Brasileira (Benito de Paula), Linda (Roupa Nova), Como é grande o meu amor por você (Roberto Carlos), dentre outras. A organização agradece aos músicos José Maurício dos Santos Lopes (flauta transversal), Claudemir Cabral (guitarra), Adriel Afonso Sampaio (cajon – percussão), Dircélia Pilz Mazur e Carlos Alberto dos Santos Lopes (vocais) que colaboraram com a ação voltada exclusivamente às mulheres da Prefeitura e de todo município.