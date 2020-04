Prefeitura de Mafra implanta “Central do Vovô e da Vovó” para atendimento de idosos

Visando manter o idoso com mais de 60 anos em casa, devido à pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Mafra, por meio das Secretarias de Saúde e Assistência Social, colocou em operação a Central do Vovô e da Vovó. Este é um serviço direcionado a idosos que vivem sozinhos ou não têm pessoas ou parentes que possam auxiliá-los em tarefas como ir a supermercados, lojas, farmácias ou mesmo pagar um boleto. Segundo a secretária de Assistência Social, Kátia Borges Saliba, a criação da central faz parte das 19 estratégias de enfrentamento à Covid-19 elaboradas pela Rede de Atenção Primária da Saúde de Mafra. “Em virtude dos atendimentos realizados na Sala de Informações Covid-19 Mafra, verificou-se a existência de inúmeros idosos que residem sozinhos, sem familiares e que necessitam de algum tipo de apoio para ir ao mercado, farmácia, pagar uma conta, mas não possuem qualquer ajuda. Para este tipo de assistência e quaisquer informações para esse público, a prefeitura criou a Central”, explicou a secretária.

FUNCIONAMENTO

A central fica nas dependências da Secretaria da Assistência Social e Habitação, conta com três profissionais de atendimento direto (servidores especializados) e mais a cobertura dos profissionais das secretarias de Assistência Social e de Saúde. Também dispõe de importantes aliados, como os Clubes de Serviço – Rotary Club RioMafra e Rotary Club de Mafra – os quais irão agendar com o idoso um horário para ir a sua residência e proceder com o atendimento necessário. Uma equipe da Unidade de Saúde a qual o idoso faz parte também pode ser acionada de acordo com as demandas de saúde, como entrega de medicamentos ou agendamento de consultas ou exames.

FICAR EM CASA

O prefeito Wellington Bielecki disse que o serviço visa garantir a segurança do idoso, para que ele permaneça em casa. “Por fazer parte do grupo de risco, é fundamental que o idoso não saia de casa. A central foi pensada para atender aqueles idosos que não possuem familiares para a realização de serviços básicos como ir ao mercado ou pagar uma conta”, declarou o prefeito.

IDOSO, ENTRE EM CONTATO!

Para atender à demanda, foram disponibilizados os telefones da Secretaria (47) 3643-7181; 3645-5085; 3642-9724 e também via WhatsApp (47) 98403-3677. A Central do Vovô e da Vovó permanece ativa até o final da pandemia e atende de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.