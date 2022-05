Prefeitura de Mafra implantará o Sistema Binário do Bairro Vila Nova

Governador Carlos Moisés assinou em Mafra, no início de maio, as liberações dos recursos para o município no valor aproximado de R$ 56 milhões do Plano Mil. Somente para o binário da Vila Nova serão destinados de R$ 4.035.179,21.

O fluxo de veículos no município tem aumentado consideravelmente, causando transtornos, além de acidentes envolvendo as famílias mafrenses. Um exemplo de intenso tráfego pode ser observado diariamente nas ruas sentido Centro-Vila Nova, principalmente nos período de entrada e saída de escolas e fim das jornadas de trabalho.

Mas essa situação está prestes a ser solucionada, pelo menos no quesito de infra-estrutura viária. O município vai implantar o Sistema Binário do Bairro Vila Nova, obra que demandará recursos no valor de R$ 4.035.179,21, provenientes do Governo Estadual, como parte do Plano Mil do Governador Carlos Moisés. Ele esteve em Mafra no último dia 2 de maio, quando assinou as notas de liberações dos valores para as obras. Ao todo o Governo do Estado destinou para o município aproximadamente R$ 56 milhões. (foto)

Para a execução da obra, o município já deu início ao processo licitatório, na modalidade Concorrência Pública (nº 003/22), para contratação da empresa que será responsável pelos trabalhos.

Binário Vila Nova

O Executivo mafrense possui a intenção de implantar um binário no Bairro Vila Nova, pois o fluxo de veículos acaba concentrado na Rua Gustavo Friedrich, principal rua do bairro. O município já pavimentou alguns trechos de ruas adjacentes, mas para formalizar a implantação do binário será necessário realizar melhorias na infraestrutura da Rua Estanislau Maieski, implantando drenagem pluvial, pavimentação e calçadas acessíveis. Com a execução da pavimentação dessa via, aproximadamente 7.500 habitantes serão beneficiados.