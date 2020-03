Prefeitura de Mafra lança Concurso Público para a Educação

Os salários variam de R$ 1.129,34 a R$ 2.883,57. Vagas são para funções do Magistério e inscrições podem ser feitas até às 16 horas do dia 22 de abril de 2020

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, abriu na última sexta-feira (20), as inscrições para o Concurso Público, destinado ao provimento de vagas no Quadro de Servidores Públicos do Município de Mafra. As vagas são de provimento para os níveis: superior com prova escrita e de títulos, médio e fundamental apenas prova escrita. No dia 17 de maio acontece a prova escrita para os três níveis. Os salários variam de R$ 1.129,34 a R$ 2.883,57.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e o prazo é até às 16 horas do dia 22 de abril de 2020 e devem ser efetuadas pela internet no endereço eletrônico http://mafraeduca.fepese.org.br/. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 para cargos de nível superio, R$ 80,00 para o nível médio e R$ 60,00 para os de nível fundamental.

Edital completo e informações

O Edital do Concurso Público e demais comunicados e avisos aos candidatos estão disponíveis no site do Concurso Público: mafraeduca.fepese.org.br. O edital também está disponível no site da Prefeitura de Mafra, link Transparência/Concurso e Processo Seletivo (www.mafra.sc.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br).

A cópia do edital, bem como equipamentos e pessoal para orientar as inscrições e recepção de documentos, estarão ao dispor dos candidatos nos Postos de Atendimento, sendo em Mafra (Posto de Atendimento 1) na Avenida Coronel José Severiano Maia, 441. (Sede da Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Cultura) Centro. O horário de atendimento nos dias úteis é das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas e no último dia de inscrições será das 8 às 12 horas e das 13h30 às 16 horas. Em Florianópolis – Posto de Atendimento 2 – FEPESE que fica no Campus Reitor João David Ferreira Lima. Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Trindade – Florianópolis, SC. Atende nos dias úteis das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. No último dia de inscrições atende das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas.

Os Postos de Atendimento em Mafra e Florianópolis terão seu atendimento presencial suspenso enquanto estiverem em vigor as medidas de prevenção e combate ao contágio pelo Coronavirus (COVID-19), em especial as determinadas pelo Decreto Estadual nº 509, de 17 de março de 2020, ou outra determinação legal.