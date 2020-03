Prefeitura de Mafra monta Unidade Especializada para atendimentos

Desde quinta-feira (19), Mafra conta com um espa√ßo espec√≠fico para acolhimento de casos suspeitos de contamina√ß√£o pelo coronav√≠rus. A Unidade Especializada COVID-19 √© formada por barracas montadas em frente a UPA, mais o √īnibus da Secretaria de Sa√ļde, e que conta com profissionais e t√©cnicos da √°rea da sa√ļde, capacitados e paramentados para atendimento de pacientes encaminhados pela Sala de Informa√ß√Ķes COVID-19 – MAFRA.

O prefeito Wellington Bielecki destacou que esta a√ß√£o mostra o trabalho intensivo que a Administra√ß√£o Municipal est√° fazendo para enfrentamento desta situa√ß√£o de emerg√™ncia. ‚ÄúEstamos nos preparando para receber pacientes com sintomas de gripe ou coronav√≠rus. Estamos com todo o aparato pronto para amenizar esta situa√ß√£o. √Č um consult√≥rio m√≥vel para receber pessoas com sintomas do coronav√≠rus que foram direcionadas atrav√©s da sala de informa√ß√Ķes‚ÄĚ, disse. A √™nfase na sala montada na Secretaria de Sa√ļde, para fornecer orienta√ß√Ķes ao cidad√£o mafrense por telefone ou whatsapp, √© importante, pois assim somente as pessoas que realmente devem ser examinadas por conta de sintomas de s√≠ndromes respirat√≥rias (o que inclui o coronav√≠rus) se dirijam √† unidade.

FUNCIONAMENTO

A unidade especializada funciona das 7 horas da manh√£ √† uma hora da madrugada. Vale lembrar que na UPA o atendimento √© 24 horas. O prefeito lembrou que a o Executivo Municipal est√° seguindo os decretos estaduais que visam mitigar a dissemina√ß√£o do v√≠rus. ‚ÄúA CDL, a Associa√ß√£o Comercial e Empresarial e Pol√≠cia Militar est√£o colaborando no que tange √† restri√ß√£o de p√ļblico e fechamento do com√©rcio. Assim que tomaram conhecimento dos decretos, j√° colaboraram. N√£o adiantam atitudes isoladas, temos de enfrentar juntos‚ÄĚ, disse.

Wellington agradeceu ainda à 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro, na pessoa do major Marcos Marques dos Anjos, que cedeu as barracas para a unidade especializada.

EVITANDO A DISSEMINAÇÃO

A secret√°ria de Sa√ļde, Jaqueline F√°tima Previatti Veiga, refor√ßou as medidas individuais que devem ser postas em pr√°tica como evitar aglomera√ß√Ķes, higienizar frequentemente as m√£os, entre outras. ‚ÄúEstamos na fase de institui√ß√£o de medidas para evitar a prolifera√ß√£o r√°pida e prever os casos que possam ser graves. Tentamos pegar o paciente no in√≠cio da infec√ß√£o, evitando que o mesmo circule pelo munic√≠pio. Assim poderemos reduzir os casos graves, at√© quando for poss√≠vel‚ÄĚ, declarou, refor√ßando que ‚Äún√£o adianta a Sa√ļde tomar medidas se a popula√ß√£o n√£o colaborar. Nossa responsabilidade como cidad√£os √© tentar impedir a prolifera√ß√£o do v√≠rus‚ÄĚ. A secret√°ria lembrou mais uma vez que a popula√ß√£o tem a disposi√ß√£o a Sala de Informa√ß√Ķes e deve entrar em contato e relatar seu estado de sa√ļde. Um profissional far√° avalia√ß√£o do caso e dar√° o direcionamento correto.

Sala de Informa√ß√Ķes COVID-19 ‚Äď confira os telefones (tamb√©m whatsapp):

– (47) 98455-9632

– (47) 98456-0145

– (47) 98436-3523

– (47) 98436-2908

– (47) 98436-2398