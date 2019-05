Prefeitura de Mafra poderá utilizar carros sustentáveis

Durante a sessão desta segunda-feira (6) da Câmara de Mafra, o vereador Adilson Sabatke apresentou uma indicação para que a Prefeitura realize um estudo de viabilidade para incorporação e futuras aquisições de veículos sustentáveis, os chamados carros verdes, aqueles com motorização híbrida, elétrica ou movidos a biodiesel.

Na indicação o vereador fala dos benefícios que os modelos desse tipo de veículo traz como emissão zero, nenhum ruído e baixa manutenção. Destaca ainda dados do aumento deste tipo de veículo no estado onde em Santa Catarina, o número de carros elétricos e híbridos aumentou em quase cinco vezes nos últimos cinco anos. De acordo com dados do Denatran, a frota desses modelos no estado em 2014 era de 158 veículos. Neste ano, chegou a 733.

Adilson diz que o objetivo da indicação é pensando no futuro e nas necessidades da população. Segundo ele os carros sustentáveis, como ônibus movidos a biodiesel, já são uma realidade e não tem porque a Prefeitura não incorporar esse tipo de veículos, assim como outros, em sua frota.