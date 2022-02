Prefeitura de Mafra pretende levar serviços socioassistenciais aos bairros e comunidades rurais

Levar serviços socioassistenciais aos bairros e comunidades rurais é o objetivo da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Assistência Social, como forma de descentralizar o atendimento e viabilizar o acesso a toda população. Para tanto, aconteceu reunião com presidentes ou representantes de associações comunitárias ou de moradores, na manhã de segunda-feira, 7 de fevereiro, no Centro de Convivência do Idoso.

Na reunião foi exposto aos presentes o que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a parceria com o SENAR, que vai viabilizar 20 opções de oficinas, nos espaços cedidos pelas associações.

A secretária de Assistência Social, Danielle Kondlatsch explicou que os serviços precisam ser levados aos bairros e localidades de forma descentralizada da sede.  “Precisamos oportunizar a participação dos usuários nos serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a oferta descentralizada facilita esse acesso. Além disso, quem conhece a realidade do município são as pessoas que vivem nos bairros e nas comunidades do interior. É importante estar nesses locais para conhecer suas demandas”, afirmou.

Ações à disposição da comunidade

O Ouvidor Geral, Nereu Martins Carvalho explanou sobre o trabalho que o município vem realizando junto às comunidades, cumprindo o Plano de Governo do Prefeito Emerson Maas, para que todos participem dos programas que serão colocados para atendimento da população. “Precisamos que as pessoas participem e se utilizem das ações que o governo coloca à disposição da comunidade”, declarou.

O representante da Associação de Moradores da Vista Alegre, Evandro Maas, que atua há mais de 30 anos com a comunidade, falou que a organização, por meio de uma associação, é o caminho mais fácil para os órgãos trabalharem e atenderem as necessidades que se apresentam da própria comunidade. “É preciso sempre trabalhar o coletivo”, finalizou.

Cursos ofertados

Os cursos a serem ofertados em parceria com o SENAR são:

– Qualidade de Vida na Melhor Idade;

– Aproveitamento integral dos alimentos;

– Confeitaria;

РProdṳ̣o de massas caseiras para congelamento;

– Artesanato com pintura;

– Artesanato com bordado;

– Artesanato de costura em tecidos;

– Bordado e Patchcolagem;

– Bordado em chinelos;

– Floricultura;

– Inclusão Digital Rural – Iniciação à informática (1ª etapa);

– Inclusão Digital Rural – Informática Básica 1 (2ª etapa);

– Jardineiro;

– Primeiros socorros.