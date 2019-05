Prefeitura de Mafra realizou o tradicional almoço festivo às mães da Melhor Idade

1 de 14

A Prefeitura Municipal de Mafra, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação, promoveu na última sexta-feira, 10, o tradicional almoço festivo em homenagem às mães da melhor idade. O evento acontece há 20 anos para as mães que frequentam os grupos da melhor idade e atividades que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV promove.

As mães foram recepcionadas no Recanto Padre Francisco Hable com uma programação feita especialmente para elas. O evento teve início às 9h, seguido da manhã da amizade com sorteio de brindes. O dia também contou com homenagem para as mães, com a linda apresentação de canto do Grupo Vozes Públicas, que emocionou o público com a música “Mãe”. Logo após, as mães desfrutaram do delicioso almoço servido pela equipe do Recanto. À tarde, aconteceu a apresentação do grupo de dança do SCFV, com tema sobre violência contra a mulher e, como de costume, Agostinho Hable animou a festividade com o tradicional bailinho.

Um dia diferente para a melhor idade

Fizeram-se presentes grupos da melhor idade como Grupo da Paz; Santo Antônio; Felicidade; Perpétuo Socorro; Saltinho; Grupo das Amigas; São José; Aparecida; Novo Milênio; Luz do Sol; Maturidade Feliz; Zepelim; Esperança; Primavera; entre outros.

A senhora Ludovina Liebl, de 83 anos, presidente do Grupo da Amizade do Km 09 há 15 anos, relatou que há vinte anos participa do evento e “é a melhor coisa do mundo”. Cecília Alves, de 74 anos, disse gostar de sair e se divertir, conhecer pessoas diferentes e encontrar parentes. Dona Eva Perka, de 69 anos, perguntada sobre o evento, relatou que “é bom para sair de casa, participar, conhecer gente”. Ela participa de dois grupos da melhor idade das localidades de Saltinho do Canivete e Bela Vista.

O evento contou com a presença de aproximadamente 400 pessoas, entre elas o prefeito de Mafra, Wellington Roberto Bielecki, e a Secretária da Assistência Social, Kátia Borges Saliba.

Wellington aproveitou a ocasião para parabenizar todas as mães pelo seu dia. “Em nome da minha mãe, cumprimento a todas as mulheres mais importantes das nossas vidas e aproveito para dizer que é muito bom estar com quem amamos. Por isso faço todos os esforços para estar sempre presente ao lado dela”, afirmou o prefeito.

A secretária fez um agradecimento especial para a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que não mediu esforços para a realização do evento, e frisou que “momentos como este, de confraternização e alegria, melhoram a autoestima e a qualidade de vida dos participantes, refletindo na saúde das pessoas que estão na melhor idade”.