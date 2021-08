Prefeitura de Mafra recebe emenda parlamentar de R$ 500 mil destinada à Saúde

O prefeito Emerson Maas recebeu na última semana mais uma emenda parlamentar. Desta vez, foi pelo deputado federal Daniel Freitas no valor de R$ 500 mil para a área da Saúde, repassada pelo vereador Vanderlei Peters.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com o ofício de comunicação do gabinete do deputado, esses recursos são destinados para possibilitar a estruturação das unidades de saúde do município, entre outras ações, conforme regulamentação do Ministério da Saúde.

O prefeito reforçou a importância da destinação de recursos ao município via emendas parlamentares e agradeceu a iniciativa do deputado. “As emendas são importantes para garantir os recursos necessários ao setor e com isso a saúde ficará mais fortalecida para a população. Agradeço o olhar do deputado para Mafra com essa destinação e finalidade”, finalizou o prefeito.