Prefeitura de Mafra recebeu cinco novas câmaras de vacina

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde recebeu na última semana cinco novas câmaras de vacinas, através do Movimento Unidos pela Vacina.

Elas foram distribuídas pela Vigilância Epidemiológica (Rede de Frios), para os ESFs CAIC, Restinga, Vila Nova e Saltinho do Canivete, unidades com grande fluxo de vacinas. Já as câmaras dessas unidades serão realocadas em outras salas de vacina.

Os novos equipamentos proporcionarão a renovação das câmaras existentes, que datam de 2015, além da ampliação o acesso com qualidade e vacina segura para o usuário. O prefeito Emerson Maas agradeceu as doações e a todos os envolvidos pela conquista e destacou sua preocupação em aumentar o número de salas de vacinação no município. O Secretário de Saúde, Plínio Saldanha explicou que com as novas câmaras a saúde de Mafra poderá implementar a Rede de Frio Municipal e regularizar o cadastramento de mais salas.

As câmaras recebidas têm capacidade para 280 litros e foram doadas pela Accenture.

