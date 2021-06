Prefeitura e Escola Agrícola de Mafra realizam ações para a preservação da natureza

A preocupação do Executivo Municipal com a preservação da natureza, aliado à educação ambiental e o reaproveitamento de materiais recicláveis está resultando em importantes ações envolvendo as diversas pastas da atual gestão. Exemplo mais recente é o projeto que a Secretaria Municipal de Agricultura de Mafra que está realizando em parceria com a Escola Agrícola Prefeito José Schultz Filho.

Trata-se da reutilização do papel pós-consumo do setor de Bloco de Notas, da Secretaria da Agricultura, após arquivamento por cinco anos conforme a norma regulamentadora que define prazo fiscal para documentos. Após esse período o papel é inutilizado, triturado e enviado para Escola Agrícola que efetua o processo pelo projeto “Reciclando hoje, preservando o amanhã”. Na escola, os professores e alunos utilizam o laboratório criado para reciclagem de papel, reutilizando-os posteriormente para trabalhos escolares.

Segundo o Secretário Adriano José Marciniak, “a Secretaria da Agricultura, em seu novo modelo de gestão assume postura inovadora e democrática, ouvindo e acatando sugestões que trazem melhorias na vida dos colaboradores e público envolvido.

Visão de sustentabilidade

Na Escola Agrícola, o laboratório de reciclagem de papel é coordenado pela equipe de gestão e professores. Os alunos aprendem em aulas práticas o processo de reciclagem, que resulta no retorno do papel que antes era considerado lixo para o ciclo produtivo, criando um novo produto, material em que os próprios alunos utilizam em seus trabalhos escolares e em homenagens nas datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais, meio ambiente entre outros. “Dessa forma eles desenvolvem uma visão de sustentabilidade do ambiente em que vivem, estruturando uma cadeia de reciclagem e reaproveitamento de papel, informando e despertando a consciência da importância da separação e destinação correta dos resíduos”, declarou Marciniak.

Reciclando hoje, preservando o amanhã

Alunos responsáveis: Eryka Victoria Fragoso, Luana Kalatay Scardanzan, Letícia Schafascheck, Thamires Carvalho Carneiro, Rafael Henrique Fernandes de Barros Cardoso e Vanessa Agostinho dos Santos.