Prefeitura realiza adequações no trânsito na área central de Mafra

1 de 9

A Secretaria de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano por meio do Departamento Municipal de Trânsito da Prefeitura de Mafra (DETRAMM) informa que nesta semana realizou adequações em algumas ruas da área central de Mafra, a fim de promover maior segurança a motoristas e pedestres. De acordo com a Secretaria, em função dos acidentes que aconteciam nos locais e o congestionamento em horários de picos, a comissão interna de trânsito optou por realizar as mudanças.

ADEQUAÇÕES

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na Rua Ptolomeu Assis Brasil a conversão agora é somente permitida para a direita para adentrar à Av. Cel. José Severiano Maia. O mesmo caso acontece na Rua Gabriel Dequech (que passa em frente a Vigilância Sanitária – VISA e PLASSMA), na qual não é permitido cruzar a Av. Prefeito Frederico Heyse, mas somente virar à direita. Já a Rua Getulio Vargas volta a ser sentido duplo e vale ressaltar que para seguir sentido Av. Prefeito Frederico Heyse a conversão é somente à direita.

ESTACIONAMENTO

Nestas ruas será permito apenas estacionar linearmente ao meio-fio – sendo um veículo atrás do outro. A atenção deve ser redobrada na Rua Getúlio Vargas, pois não há mais vagas em 45 graus, sendo permitido apenas estacionamento linear.

Os motoristas devem dirigir com cautela, observando e respeitando a nova sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura na via) e principalmente a velocidade compatível com as vias.

Serviço:

O DETRAMM fica na sede administrativa da Prefeitura de Mafra – Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Alto de Mafra. Telefone: 47 3641-4066.