Prefeitura realiza obras nos bairros e centro de Mafra

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano continua realizando manutenção e reparos das ruas dos bairros e da cidade de Mafra, atendendo aos pedidos do Prefeito Emerson Maas, de proporcionar as melhorias que a população necessita.

Nesse sentido, realizou no período de 5 a 8 de abril, operação tapa buracos na rua Cassias Pereira, que também recebeu reparo de tubulação, e ainda nas ruas Tenente Geronazzo e Tabelião Juraszek.

As ações tiveram sequencia com a construção de bueiro na rua Industrial Paulo Fleischman, além de reparos de buraco e de lajotas na rua São João Maria e tubulação na rua Blumenau. O centro da cidade também observou ação da Prefeitura quando as calçadas da Praça Guilherme Abry, em frente aos bancos, foram recuperadas, atendendo solicitação da população. Â

Patrolamento e empedramento no Jardim América

Equipe da secretaria realizou ainda, no mesmo período, extenso trabalho no Bairro Jardim América. Patrolou e empedrou as ruas Ovande Ferreira do Amaral, Antonio Procopiak, Teixeira de Freitas, Emilio Evers, Paulo Heyse Filho, Rivadavia Haymussi , Messias Graneman e Pioneiro Germano Zetel.

