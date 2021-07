Presidente da Câmara de Mafra participa da constituição da AMAM

Na terça-feira (20), a Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Dircelene Dittrich Pinto (Pode), participou da reunião no Centro de Educação Profissional (CEDUP) de Mafra para expor sobre as leis sancionadas sobre as Políticas Públicas do Autismo e sobre a carteirinha de identificação.

Na oportunidade também foi constituída a Associação dos Amigos e Autistas de Mafra (AMAM), onde possibilitará condições de integração do autista através de sua aceitação social e na escola comum, orientação e apoio às famílias, divulgação do autismo na comunidade. Contribuindo para o avanço nos atendimentos de pessoas com transtorno do espectro autista em nosso município.

Além disso, as ações de integração no mercado de trabalho, o incentivo de criações de centros especiais para tratamento adequado de suas deficiências e sua reabilitação bem como a busca de apoio aos Poderes Públicos e cobrando que as leis existentes sejam respeitadas e colocadas em prática estimulando a criação de novas leis, angariar fundos para que todos os objetivos sejam alcançados.

A associação terá a seguintes composição:

Presidente da Associação

Cassia Alexandra Kuiava Keller

Vice-presidente

Edilaine Auersvaldt Evaristo

1° Secretária

Milena Woehl Albino

2° Secretária

Sandra Regina Sabatke Ribeiro

1° Tesoureira

Adriane Rodrigues Novacki

2° Tesoureira

Clarice Gaudêncio

Conselho Fiscal

Ana Claudia de Souza Domingues

Isabela Alves de Souza

Enea Joaquina de Lima Kundlatsch

Micheli Portela Kühl

Maria Emília Felipe

Joceana de Jesus Rosa Schneider

Elisângela Fagundes Godoy

Verenice Kohlbeck Fuchs

Claudia Lucena Metzger

Cristiane Wiszniewski

