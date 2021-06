Previsão de frio intenso e formação de neve em SC nesta segunda-feira

Defesa Civil de Santa Catarina alerta para risco alto de ocorrências associadas às baixas temperaturas; assim como a possibilidade de chuva congelada no Sul do Estado

Para esta segunda-feira (28), a Defesa Civil de Santa Catarina alerta para a possibilidade de neve, chuva congelada e frio intenso em todas as regiões do Estado.

Para Mafra, a previsão do tempo indica chuva durante o dia e à noite nesta segunda-feira. A temperatura deve ficar com 15º de máxima.

De acordo com o informe, o deslocamento da frente fria deixa o dia nublado, com pancadas de chuvas em todas as regiões. Já a partir da noite, a chuva cessa em parte do Oeste.

Existe chance de chuva congelada e neve, conhecido como precipitação invernal, de forma isolada em localidades do Planalto Sul entre a tarde e noite. Por conta da presença de nuvens, as temperaturas ficam baixas, com mínimas negativas, e pouco variam, favorecendo a sensação de frio em Santa Catarina. Além disso, vale ressaltar o alerta para o risco alto de ocorrências associadas às baixas temperaturas.

O vento será do quadrante Sudoeste/Sul, mas com rajadas consideradas de fraca a moderada intensidade e ventos ocasionais, em torno de 50 km/h. O mar estará agitado em todo o Litoral do Estado.

Cuidados com o frio intenso

Atenção com a população mais vulnerável, por exemplo, idosos, crianças, enfermos e pessoas em situação de rua. Assim como abrigar domésticos nas noites mais frias. Além de usar mais agasalhos, indicado beber bastante água e evitar locais fechados ou com aglomeração de pessoas.

Confira as temperaturas para segunda-feira (28):

Planalto Norte: 4°C / 11°C;

4°C / 11°C; Litoral Norte: 9°C / 17°C;

9°C / 17°C; rande Florianópolis Litorânea: 9°C / 15°C;

9°C / 15°C; Grande Florianópolis Serrana: 4°C / 11°C;

4°C / 11°C; Vale do Itajaí: 6°C / 15°C;

6°C / 15°C; Litoral Sul: 6°C / 11°C;

6°C / 11°C; Planalto Sul: -2°C / 7°C;

-2°C / 7°C; Meio-Oeste: -2°C / 8°C;

-2°C / 8°C; Oeste: -1°C / 7°C;

-1°C / 7°C; Extremo-Oeste: 1°C / 10°C.