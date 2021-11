Primeiro aparelho de laringe eletrônica é entregue à paciente do SUS em Mafra

Compartilhar no Facebook

Conquista inédita do aparelho vai permitir ao paciente que havia perdido totalmente sua voz, volte a falar

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria de Saúde de Mafra, por meio da Policlínica Municipal, entregou na última semana uma laringe eletrônica – um aparelho utilizado para favorecer a comunicação dos pacientes que passam por cirurgias e que precisam de reabilitação vocal -, a um paciente laringectomizado total.

Paulo Cesar França, de 49 anos, que recebeu o primeiro aparelho, descobriu o câncer em 2020 e teve que passar por cirurgia de remoção total da laringe (laringostomia) ficando totalmente sem voz. Paulo vai passar a receber acompanhamento fonoaudiológico da profissional do SUS, para reabilitação e uso do dispositivo de forma segura e eficaz, além de reabilitação da deglutição (ato de engolir alimentos), a fim de lhe conferir qualidade de vida.

Para o secretário da pasta, Plínio Saldanha, esta é mais uma conquista para a Saúde de Mafra. “A Secretaria da Saúde, por meio da Policlínica Municipal, alcançou um avanço significativo na história do SUS ao receber na semana passada a laringe eletrônica. Agora, poderemos oferecer este aparelho e acompanhamento a pacientes que necessitarem”, disse. Vale destacar que a inserção do aparelho na tabela nacional do SUS foi feita em janeiro deste ano.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Câncer de laringe: como saber

A Secretaria de saúde de Mafra explica que o diagnóstico precoce possibilita melhores resultados no tratamento de tumor na laringe. Deve-se buscar a investigação quando há sinais e sintomas de:

– dor de garganta;

– rouquidão;

– alteração na qualidade da voz;

– dificuldade de engolir alimentos e líquidos;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– sensação de caroço na garganta e nódulo no pescoço.

As pessoas podem procurar as ESFs para marcação de consultas ou para pedir orientações quanto a essa doença que se for descoberta e tratada em fase inicial, pode chegar a 90% de chance de cura.

Prevenção

De acordo como INCA – Instituto Nacional do Câncer – para prevenir o câncer na laringe, deve-se:

– evitar o consumo de bebidas alcoólicas e manter o peso corporal adequado. Falar muito alto e sem pausas causa os chamados calos vocais;

– Pacientes com câncer de laringe que continuam a fumar e a beber têm probabilidade de cura reduzida e aumento do risco de aparecimento de um segundo tumor na área de cabeça e pescoço;

– Não fumar e evitar o tabagismo passivo. Parar de fumar sempre traz benefícios à saúde;

– Evitar os fatores de risco é muito importante para prevenir o desenvolvimento da doença.